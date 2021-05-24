Каждому необходимо знать, что у человека есть 2 основные психические потребности. Первая заключается в любви и принятии, а вторая в самоактуализации (ценности). При неудовлетворенности любой из указанных потребностей возможно формирование психического расстройства, что проявляется депрессией, хронической тревогой, зависимостью.

Если у вас возникло одно из перечисленных состояний, обратитесь к психологу за консультацией. Услуги психолога Краснодар помогут вам в короткие сроки восстановить утраченную гармонию, предупредить развитие или излечить уже сформировавшееся психическое расстройство. Психотерапия считается в цивилизованном мире нормой, никто не станет осуждать знакомого за запись к психологу для помощи в решении возникших проблем.

Когда необходимо записаться к психологу в Краснодаре?

Психолога следует рассматривать не как врача, работающего с пациентами, имеющими психические расстройства, а как специалиста, детально изучающего эмоциональное, душевное состояние клиента. Не стоит путать психолога с психотерапевтом, психиатром. Этот доктор не лечит психические заболевания, он помогает пациенту найти гармонию с собой, окружением, разобраться в сложной ситуации.

В медицинском центре на Первомайской на услуги психолога Краснодар цена установлена умеренная. Поэтому при возникновении сложной ситуации, ухудшении самочувствия, эмоционального состояния, обнаружении депрессии, рекомендуем обратиться за квалифицированной помощью.

Записаться к психологу следует при обнаружении нижеперечисленных состояний:

эмоциональная истощенность;

возникновение сложностей при решении определенного вопроса;

отсутствие самореализации;

сложности, возникшие во взаимоотношениях на работе, в семье;

ощущение подавленности;

личное горе, которое сложно пережить эмоционально;

проблемы со здоровьем, которые определенным образом сказываются на эмоциональном состоянии, настроении.

Важно понимать, что консультация доктора может понадобиться не только взрослому человеку для решения его проблем. Довольно часто за помощью обращаются подростки, их родители. Сложности в восприятии себя и общества, себя в обществе, оценки своей роли в семье, коллективе сопровождаются формированием конфликтов, споров. Чтобы не потерять связь с ребенком, родители обращаются за помощью к подростковому психологу.

Помощь подросткового специалиста необходима при обнаружении следующих проблем:

асоциальное, антисоциальное поведение ребенка, что проявляется в воровстве, частых драках, вранье. Также возможна зависимость подростка: пищевая, игровая, химическая.

резкое снижение успеваемости;

оппозиционное поведение (депрессия, агрессивное поведение).

При отсутствии возможности или желания ехать в медицинский центр для консультации со специалистом для жителей Краснодара доступны услуги психолога онлайн. Их предоставляют квалифицированные врачи медицинского центра на Первомайской. В нашей клинике подобран персонал с богатым опытом работы, высокой квалификацией. Специалисты медучреждения обладают следующими качествами:

Умение слушать. В ряде случаев пациенту достаточно выговориться кому-то, поделиться навалившимися проблемами и ему станет легче. Не менее важны слова поддержки, понимания ситуации.

Коммуникабельность. Общительность, умение расположить пациента к себе необходимо для того, чтобы пациент шел на контакт, не замыкался в себе. Врач должен показать, что он максимально заинтересован в решении проблемы клиента.

Высокий эмоциональный интеллект. Доктор должен понимать природу чувств пациента. Немаловажным моментом считается также умение быстро находить с человеком общий язык.

Конфиденциальность. Одним из важнейших условий при обращении к психологу считается конфиденциальность. Пациенту важно, чтобы о его проблеме не узнали третьи лица. Вся информация, полученная от клиента, и подробности личной жизни не подлежат разглашению.

Если вы стремитесь сохранить в тайне обращение за помощью к узкопрофильному специалисту, рекомендуем записаться к психологу Краснодар анонимно. Звоните в регистратуру медицинского центра на Первомайской и будьте уверенны в конфиденциальности оказанной услуги.

Анонимная запись к психологу Краснодар

Помощь квалифицированного врача изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Опытный доктор способен:

перестроить ваше мышление, устранить негативные эмоции, мысли. Чтобы положительный результат носил долгосрочный характер, требуется реальная трансформация личности;

изменить сценарий с негативного на позитивный. Результатом консультаций становится изменение поведения, жизни пациента;

избавить от психосоматических симптомов в кратчайшие сроки, купировать головную боль, панические атаки, излечить сонливость;

научить клиента воспринимать себя, как улучшенную версию. Научить пациента самостоятельно контролировать свои эмоции, состояние.

В медицинском центре квалифицированную помощь оказывают врачи, способные восполнить дефицит понимания, поддержки. Именно эти пункты считаются залогом скорейшего выздоровления, стабилизации эмоционального, психологического состояния.

В медцентре на Первомайской на услуги психолога цена установлена справедливая. Врачи медучреждения не дают общие советы, рекомендации, они, как знатоки своего дела, разбираются в деталях, рассматривают все тонкости каждой ситуации. Именно поэтому консультация со специалистами нашего центра дает реальные результаты.

Специалисты медцентра на Первомайской станут опорой для каждого пациента на период всего курса, до полного излечения, восстановления психоэмоционального состояния. В сложных случаях, когда психотерапия не способна справиться с решением задачи, врачи дают направление к психиатру.